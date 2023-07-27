الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن نفق تحت مخيم جنين للاجئين (صورة)

كشف الجيش الإسرائيلي يوم أمس الخميس عن مقطع فيديو لنفق طوله عشرات الأمتار تم حفره تحت مخيم جنين للاجئين.

وقال الجيش يبدو أنه نفق للاستخدام العسكري بشكل أساسي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حدد مساحات تحت الأرض في المخيم خلال العملية الأخيرة لكنها كانت أصغر.

وفي وقت سابق، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية أن صاروخا أطلق صباح الخميس من جنين انفجر بعد إطلاقه مباشرة ولم يتخط الجدار الفاصل.

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وكانت مجموعة تطلق على نفسها "كتائب العياش" ومقرها جنين، قالت إنها أطلقت صاروخا باتجاه مستوطنة "رام أون" احتجاجا على "عدوان الاحتلال والمستوطنين واقتحام الأقصى".

وأفادت المواقع العبرية بأن الجهات العسكرية تتحقق من صحة تقارير عن إطلاق صاورخ من جنين نحو مناطق إسرائيلية، فيما أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الصاروخ انفجر فور إطلاقه.

ولفت موقع "واينت" إلى أن "الجيش الإسرائيلي عثر في الأراضي الفلسطينية على بقايا صاروخ أطلق على مستوطنة رام أون في جلبوع، كما عثرت القوات الأمنية، بحسب المجلس الإقليمي في جلبوع، على حفرة لإطلاق صاروخ بالقرب من المستوطنة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية