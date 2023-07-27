حزب مصري: القمة الروسية الإفريقية تعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية

قال ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية تؤكد دور مصر المحوري في إفريقيا، وعلاقتها المتميزة والتاريخية مع روسيا.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري أن القمة تساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع روسيا والدول الإفريقية، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن الدعم الروسي للمشروعات التنموية والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا الحديثة التى يتم استخدامها فى توطين الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية الروسية فى المحور الاقتصادي لقناة السويس، ومفاعل الضبعة النووي، الذي يتم الاستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية.

وأكد أن روسيا تعتبر شريكاً استراتيجياً لمصر وإفريقيا وتعمل على تعزيز التعاون الثنائي والجماعي فى مختلف المجالات من بينها الأمن المائي، وتقدم موسكو خبراتها وتكنولوجياتها فى مجال الطاقة النووية والفضاء، التي يمكن استخدامها لزيادة الموارد المائية وتحسين جودتها ومراقبتها.

وأوضح أن روسيا تلعب دوراً مهما فى دعم الدول الإفريقية فى تحسين إدارة ثرواتها المائية، حيث تؤكد موسكو على ضرورة احترام سيادة الدول الإفريقية، وتحث على حل الخلافات بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن القارة السمراء تواجه تحديات كبيرة فى تأمين احتياجاتها المائية والغذائية بسبب التغيرات المناخية والجفاف والتلوث.

المصدر: بوابة أخبار اليوم