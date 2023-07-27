 
مباشر

سلوتسكي: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن

أخبار العالم

سلوتسكي: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrho

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن، وهذا ليس ذنب روسيا، فقد استغلت كييف المفاوضات في وقت سابق لكسب الوقت.

جاء ذلك في إجابة لسلوتسكي عن سؤال عما إذا كانت المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة الآن: "لا، وليس هذا ذنبا منا".

إقرأ المزيد
واشنطن: فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات ونحتاج رقابة صارمة عليها
واشنطن: فساد السلطات الأوكرانية يهدد فعالية المساعدات ونحتاج رقابة صارمة عليها

وأشار السياسي الروسي إلى أنه كان أحد المفاوضين مع كييف الذين عينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2022.

وأضاف: "ولكننا في ذلك الوقت كنا مخطئين، فكرنا بإيجابية في نظرائنا. لقد ماطلوا طويلا لكسب الوقت. ثم انسحبت القوات الروسية من محوري كييف وتشرنيغيف، ثم قال زيلينسكي إن المفاوضات وإطار صيغة "مينسك" أيضا كانت مماطلة لكسب الوقت".

بعد ذلك، أصدر زيلينسكي مرسوما يمنع أي شخص من التفاوض مع روسيا.

وأضاف: "عندما يدركون أنهم يخسرون، سيطالبون بالمفاوضات. وسنوافق عليها نحن، هذا ما سنقرره بأنفسنا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية القادمة للقارة الإفريقية (فيديو)