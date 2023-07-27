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مراسلة RT: مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية (صور + فيديو)

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مراسلة RT: مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية (صور + فيديو)
RT
مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية
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قالت مراسلة RT في القدس إن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين تجمعوا مساء الخميس احتجاجا على التعديلات القضائية التي تصر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تطبيقها.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لقانون الإصلاح القضائي للاحتجاج على ما يعتبرونه "خطرا على الديمقراطية"، بعد أن صوت الكنيست الاثنين المنصرم لإلغاء "بند المعقولية".

وأوضحت الشرطة في بيان أنه لن يكون هناك تسامح مع المتظاهرين الذين يمارسون العنف تجاه ضباط الشرطة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية سوف تستخدم إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع المتظاهرين الذين يحتجون على قانون الإصلاح القضائي مثل قنابل الغاز والصوت وبنادق الصعق الكهربائي.

وبعد 29 أسبوعا من احتجاجات شعبية هزت إسرائيل وقسمت مواطنيها، صادق الائتلاف الحكومي بالكنيست الاثنين الماضي على قانون يمنع المحكمة العليا من مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة والوزراء.

و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين ما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.

مراسلة RT: مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية (صور + فيديو)
مراسلة RT: مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية (صور + فيديو)

المصدر: RT  + وسائل إعلام عبرية

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