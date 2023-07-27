بوتين: روسيا والدول الإفريقية تؤيد التعددية القطبية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو والدول الأفريقية متفقة على إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وقال بوتين خلال حفل استقبال على شرف ضيوف قمة "روسيا-إفريقيا": "تقف الآن روسيا والدول الإفريقية معا من أجل تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأضاف: "نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تستند العلاقات الروسية الإفريقية على روابط صداقة قوية ومساعدة متبادلة".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

المصدر: RT