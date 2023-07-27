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زاخاروفا: دول غربية كانت مُستعمرة لقرون أصبحت مستعمرات لـ"الناتو"

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زاخاروفا: دول غربية كانت مُستعمرة لقرون أصبحت مستعمرات لـ
Globallookpress Maksim Konstantinov
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية التي كانت مستعمرة أصبحت هي نفسها مستعمرات لهياكل مثل حلف "الناتو".

وقالت زاخاروفا في لقاء مع صحفيين أفارقة: "البلدان التي كانت إمبراطوريات لقرون عديدة وتملي إرادتها على قارات أخرى، فوضوا الآن طواعية استقلالهم وسيادتهم لهياكل مثل "الناتو"".

ووصفت هذا الوضع بأنه عملية تاريخية مذهلة.

وأعلنت زاخاروفا، أن الدول الغربية هددت دول القارة الإفريقية بوقف المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ردا على تعاونها مع روسيا.

المصدر: RT

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