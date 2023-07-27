زيلينسكي يطلب من رئيس البرازيل جمع دول أمريكا اللاتينية لحوار مع أوكرانيا

أعلن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، أنه يحتاج إلى مساعدة رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكي يجمع قادة أمريكا اللاتينية ويتواصلوا مع سلطات كييف للحصول على دعم سياسي.

وقال زيلينسكي: "أولا، أحتاج إلى أشياء محددة. وهي توحيد أمريكا اللاتينية ومنحنا الفرصة للاجتماع والتحدث".

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واعترف زيلينسكي بأنه لا يتوقع إمدادات أسلحة من البرازيل.

وأعلن لولا دا سيلفا في وقت سابق أن المجتمع الدولي سئم النزاع في أوكرانيا، وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها الدول لحل الأزمة.

ويذكر أن الاجتماع بين ممثلي الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية تحول في آخر يوم من قمة الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى خلاف دبلوماسي بسبب الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT