 
مباشر

رئيس الاتحاد الإفريقي: الجميع مهتمون بإنهاء الحرب في أوكرانيا

أخبار العالم

رئيس الاتحاد الإفريقي: الجميع مهتمون بإنهاء الحرب في أوكرانيا
AFP STEPHANE DE SAKUTIN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrfv

اعتبر رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني، أن الجميع مهتمون بإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال عثماني: "هذه مشكلة للجميع. ونحن الأفارقة قلقون لأن روسيا شريكتنا".

إقرأ المزيد
بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية القادمة للقارة الإفريقية (فيديو)
بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية القادمة للقارة الإفريقية (فيديو)

وأضاف أن الدول الإفريقية لديها أيضا شراكات ليس فقط مع روسيا، ولكن أيضا مع الصين والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.

وأشار إلى" أن هناك دولا على جوانب مختلفة، لكن القارة ككل محايدة".

وتابع: "لهذا، في ضوء وضعك المحايد، يمكنك إيجاد حل. وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ مبادرات بدءا من فبراير 2023. لقد نظمنا العديد من الأحداث. ونأمل أن نستمر بنفس العزيمة".

وأكد أن الطرفين يناقشان تسوية الأزمة في أوكرانيا في القمة الروسية الأفريقية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية القادمة للقارة الإفريقية (فيديو)