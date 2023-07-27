رئيس الاتحاد الإفريقي: الجميع مهتمون بإنهاء الحرب في أوكرانيا

اعتبر رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني، أن الجميع مهتمون بإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال عثماني: "هذه مشكلة للجميع. ونحن الأفارقة قلقون لأن روسيا شريكتنا".

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وأضاف أن الدول الإفريقية لديها أيضا شراكات ليس فقط مع روسيا، ولكن أيضا مع الصين والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.

وأشار إلى" أن هناك دولا على جوانب مختلفة، لكن القارة ككل محايدة".

وتابع: "لهذا، في ضوء وضعك المحايد، يمكنك إيجاد حل. وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ مبادرات بدءا من فبراير 2023. لقد نظمنا العديد من الأحداث. ونأمل أن نستمر بنفس العزيمة".

وأكد أن الطرفين يناقشان تسوية الأزمة في أوكرانيا في القمة الروسية الأفريقية.

المصدر: RT