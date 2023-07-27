الاتحاد الأوروبي يعتبر نفسه الشريك الرئيسي للقارة السمراء

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك الرئيسي لإفريقيا في التجارة والأمن.

وتشهد روسيا انعقاد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" يومي 27 و28 يوليو في مدينة سان بطرسبورغ.

وقالت مصرالي، في إفادة صحفية قدمتها في بروكسل معلقة على سؤال صحفي حول توقعات الاتحاد الأوروبي من قمة سان بطرسبورغ إن "الاتحاد الأوروبي إلى جانب دول الاتحاد منفصلة تعد الشريك الأكبر لإفريقيا في مجال الاستثمار والأمن"، وأضافت أن "الحقائق والأرقام تؤكد ذلك"، حسب زعمها.

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وعقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في سوتشي عام 2019، إلى جانب منتدى اقتصادي. وقد حضر المنتدى، هذا العام، عدد كبير من رؤساء الدول الإفريقية وممثلون لقطاع الأعمال والهيئات الحكومية الروسية والإفريقية والدولية، بالإضافة لممثلين عن اتحادات التكامل الإفريقية.

المصدر: ريا نوفوستي