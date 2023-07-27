الهند: نأمل في حصول الاتحاد الإفريقي على العضوية الكاملة في G20 في سبتمبر

صرح المتحدث باسم الخارجية الهندية أريندام باغشي بأن بلاده تؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو كامل وتتوقع أن يحدث ذلك في قمة المجموعة في نيودلهي في سبتمبر المقبل.

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وقال باغشي في حديث لوكالة "تاس" اليوم الخميس: "الهند ستدعم الاتحاد الإفريقي في سعيه لأن يصبح عضوا في مجموعة العشرين وترغب في مساعدته في ذلك".

وأضاف الدبلوماسي ردا على سؤال عما إذا كان يمكن للاتحاد الإفريقي أن ينضم إلى مجموعة العشرين في قمتها في سبتمبر: "نأمل بحدوث ذلك".

وأوضح باغشي أنه "يجب علينا انتظار توافق في الآراء" بشأن هذه المسألة في القمة المقبلة، مذكّرا بأنه "منذ فترة، بعث رئيس وزراء الهند رسائل إلى زملائه (القادة في دول مجموعة العشرين) تتضمن اقتراح منح العضوية الكاملة للاتحاد الإفريقي" في المجموعة.

تترأس الهند مجموعة العشرين منذ 1 ديسمبر 2022. وستعقد القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات المجموعة في 9 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي، ومن المخطط أن تجري بشكل حضوري.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تتوقع أن يصبح الاتحاد الإفريقي عضوا كاملا في مجموعة العشرين في سبتمبر من هذا العام.

المصدر: "تاس"