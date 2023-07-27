سيمور هيرش: وشى لي استخباراتي بالمسؤول عن استهداف أحد أفضل إنجازات بوتين

كشف الصحفي الأمريكي الحائز لجائزة "بوليتزر" سيمور هيرش عن استخدام تكنولوجيا أمريكية في الهجوم الأخير على جسر القرم، الذي أسفر عن مقتل مدنيين.

تطرق المقال الذي حمل عنوان: "أوبرا هزلية في أوكرانيا" إلى مصير الهجوم الأوكراني الأخير بزورق مسيرة على جسر القرم، وكذلك الهجمات بالطائرات المسيرة على مناطق بالعاصمة الروسية موسكو. وأشار إلى انعدام الأفق حيث كتب أنه "مع استمرار الحرب، تتصاعد الأوهام، بلا نهاية أو نصر في الأفق".

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وتابع المقال الذي استند فيه الكاتب إلى شهادة مسؤول في مجتمع الاستخبارات الأمريكية، ممن "لا يستمعون إلى الرئيس جو بايدن، لكن واجبهم يحتم عليهم ذلك"، أن أوكرانيا هاجمت أحد أكثر الإنجازات التي يفتخر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الثانية، وبينما أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أنه يعتبر الجسر "هدفا عسكريا مشروعا"، هاجمت أوكرانيا الجسر بداية أكتوبر الماضي، باستخدام طائرة مسيرة، وتم إصلاح الجسر في غضون 7 أشهر.

أسفر الهجوم الأخير عن مقتل زوجين كانا يقودان سيارتهما عندما وقع الانفجار، وأصاب طفلتهما، وكان الضرر الذي لحق بأحد حارات المرور على الجسر جسيما.

ويؤكد هيرش على أن دور إدارة بايدن في كلا الهجومين "كان حيويا"، حيث يتابع: "قال لي مسؤول أمريكي: بالطبع كانت التكنولوجيا المستخدمة ملكنا"، ويشير المصدر إلى أن الزورق المسير "كان موجها عن بعد، ونصف مغمور، مثل طوربيد".

ويسأل هيرش محدثه من مجتمع الاستخبارات الأمريكي: "هل هناك أي تفكير قبل الهجوم على الجسر حول إمكانية انتقام روسيا ردا على مثل هذه الهجمات، فرد المسؤول: "ماذا سيفعل بوتين؟ نحن لا نفكر بهذا البعد، استراتيجيتنا هي أن بإمكان زيلينسكي أن يفعل ما يشاء. لا رقابة عليه من الكبار".

ويتابع هيرش بأن بوتين رد على الهجوم الثاني على الجسر بإنهاء اتفاقية الحبوب التي سمحت لشحن القمح الأوكراني والمحاصيل الغذائية الحيوية الأخرى للوصول إلى الأسواق العالمية. وبدأت روسيا في تكثيف الهجمات الصاروخية بشكل مطرد في أوديسا، وتوسعت قائمة أهدافها الأولية من مناطق الموانئ إلى بعض المواقع داخل المدن.

ويتابع المسؤول الأمريكي أن هناك ما هو أكثر بكثير من الحبوب وبذور عباد الشمس التي تتدفق من أوديسا وموانئ البحر الأسود الأخرى إلى أوروبا، حيث تشمل "أشياء غير قانونية كالمخدرات والنفط الذي كانت أوكرانيا تحصل عليه من روسيا".

ويختم الكاتب مقاله: "في هذه المرحلة، ومع تعثر الهجوم الأوكراني المضاد، يقول المسؤول: ليس لدى زيلينسكي أي خطة، باستثناء محاولة الصمود. يبدو الأمر وكأنه يتيم، فقير يرفل في ملابسه الداخلية، وليس لدينا فكرة حقيقية عما يفكر فيه هو وجماعته. إن أوكرانيا هي الحكومة الأكثر فسادا وغباء في العالم، بعد نيجيريا ربما. ولا يستند دعم زيلينسكي سوى لمعرفته الجيدة بشخصية بايدن، وليس فقط لأنه كان يعتني بابنه".

وينقل هيرش عن المسؤول في مجتمع الاستخبارات الأمريكية قوله: "هناك البعض في مجتمع الاستخبارات الأمريكية قلق بشأن رد بوتين على الهجمات الأخيرة بطائرات أوكرانية مسيرة على مناطق في موسكو، ويتساءلون: هل ستكون كييف هي الهدف التالي؟".

المصدر: Substack.com