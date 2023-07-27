مدفيديف ساخرا: مقابل قبول أوكرانيا في الناتو عرضوا عليها التحول من الكوكايين إلى الماريخوانا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ساخرا في تعليقه على مشروع قانون إنتاج القنب في أوكرانيا إنه مقابل قبولها في الناتو عرضوا عليها التحول من الكوكايين إلى الماريخوانا.

ونشر مدفيديف ميم على تويتر مع التعليق "التعديلات الأخيرة على قانون إنتاج القنب الطبي في أوكرانيا".

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وفي الميم المذكور، هناك لقطة من فيلم "جزيرة الملعونين" يظهر فيها البطل الأول وهو يخاطب البطل الثاني بالقول: "حسنا، سنقبل انضمام أوكرانيا إلى الناتو. لكن بشرط واحد". وردا على استفسار البطل الثاني عن هذا الشرط، تابع البطل الأول القول: "يجب أن تسنوا قانونا للتحول من الكوكايين إلى الحشيش".

في نهاية يونيو الماضي، دعا فلاديمير زيلينسكي إلى فرض الطابع الشرعي على العقاقير القائمة على الماريغوانا، وقال إنه يتعين إنتاج هذه الأدوية في البلاد.

وفي يوم الخميس، أيد البرلمان الأوكراني في القراءة الأولى مشروع قانون تقنين الأدوية القائمة على أساس الماريخوانا في البلاد، ولاحقا سيتم النظر في القانون في القراءة الثانية.

المصدر: نوفوستي