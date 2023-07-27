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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من جنين انفجر قبل تخطيه الجدار الفاصل

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من جنين انفجر قبل تخطيه الجدار الفاصل
timesofisrael
كتيبة العياش تطلق صاروخا من جنين
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أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر أمنية، أن صاروخا أطلق صباح اليوم الخميس من جنين، انفجر بعد إطلاقه مباشرة ولم يتخط الجدار الفاصل.

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وكانت مجموعة تطلق على نفسها "كتائب العياش" ومقرها جنين، قالت اليوم إنها أطلقت صاروخا باتجاه مستوطنة "رام اون" احتجاجا على "عدوان الاحتلال والمستوطنين واقتحام الأقصى".

وأفادت المواقع العبرية بأن الجهات العسكرية تتحقق من صحة تقارير عن إطلاق صاورخ من جنين نحو مناطق إسرائيلية، فيما أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الصاروخ انفجر فور إطلاقه.

ولفت موقع "واينت" إلى أن "الجيش الإسرائيلي عثر في الأراضي الفلسطينية على بقايا صاروخ أطلق على مستوطنة رام أون في جلبوع، كما عثرت القوات الأمنية، بحسب المجلس الإقليمي في جلبوع، على حفرة لإطلاق صاروخ بالقرب من المستوطنة".

المصدر: RT

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