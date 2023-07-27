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بالفيديو.. امرأة تركض عارية وتطلق النار فوق جسر في سان فرانسيسكو

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بالفيديو.. امرأة تركض عارية وتطلق النار فوق جسر في سان فرانسيسكو
الصورة ملتقطة من الفيديو
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ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على امرأة بعد أن ركضت عارية على جسر "باي بريدج" في سان فرانسيسكو، وكانت تحمل مسدسا قامت بإطلاق النار منه على السيارات.

وقال مسؤولون في California Highway Patrol إن الوكالة بدأت في تلقي مكالمات حول سائق متهور حوالي الساعة 4:40 مساء يوم الثلاثاء. وقال نفس المتصل فيما بعد إن المرأة نزلت من سيارتها وهي لا تزال مرتدية ملابسها وبدأت بالصراخ على السائقين الآخرين.

وقال المسؤولون إنها دخلت سيارتها مرة أخرى، ثم خرجت عارية تماما. وقالت الشرطة إن المرأة بدأت في إطلاق النار من مسدس وهي تصوبه على سيارات أخرى.

وعندما طلب من المرأة إسقاط السلاح الناري، رفضت في البداية لكنها امتثلت لاحقا وتم احتجازها، ونقلها إلى أحد المستشفيات بهدف الخضوع إلى تقييم نفسي.

المصدر: "فوكس نيوز"

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