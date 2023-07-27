بالفيديو.. امرأة تركض عارية وتطلق النار فوق جسر في سان فرانسيسكو

ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على امرأة بعد أن ركضت عارية على جسر "باي بريدج" في سان فرانسيسكو، وكانت تحمل مسدسا قامت بإطلاق النار منه على السيارات.

وقال مسؤولون في California Highway Patrol إن الوكالة بدأت في تلقي مكالمات حول سائق متهور حوالي الساعة 4:40 مساء يوم الثلاثاء. وقال نفس المتصل فيما بعد إن المرأة نزلت من سيارتها وهي لا تزال مرتدية ملابسها وبدأت بالصراخ على السائقين الآخرين.

CHP: Major delays caused on eastbound Bay Bridge after naked female driver gets out of car, fires gun



The CHP said the driver allegedly exited the car naked, She then began firing shots into the air and at other vehicles. @KPIXtvhttps://t.co/jKLJv3mcEYpic.twitter.com/bD7YWVKmWC — Betty Yu (@bett_yu) July 27, 2023

وقال المسؤولون إنها دخلت سيارتها مرة أخرى، ثم خرجت عارية تماما. وقالت الشرطة إن المرأة بدأت في إطلاق النار من مسدس وهي تصوبه على سيارات أخرى.

وعندما طلب من المرأة إسقاط السلاح الناري، رفضت في البداية لكنها امتثلت لاحقا وتم احتجازها، ونقلها إلى أحد المستشفيات بهدف الخضوع إلى تقييم نفسي.

"SAN FRANCISCO -- Traffic was backed up on the Bay Bridge going eastbound Tuesday afternoon when a female driver got out of her car naked and fired a gun into the air, according to the California Highway Patrol."-CBSpic.twitter.com/Aui0cFHaFW — 🔸️The.Angry.Ostrich. (@DaAngryOstrich) July 26, 2023

المصدر: "فوكس نيوز"