البطريرك كيريل: القيم الأساسية للأسرة والتقاليد تجمع بين إفريقيا وروسيا

قال رأس الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، البطريرك كيريل، الخميس، إن القيم الأساسية للأسرة والتقاليد، تجمع بين إفريقيا وروسيا، وذلك خلال قمة روسيا- إفريقيا بسان بطرسبورغ.

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وشدد البطريرك كيريل، في كلمة له خلال القمة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن المشاعر الطيبة التي تربط بين روسيا وإفريقيا اختبرها الزمن، وأن إفريقيا شأنها في ذلك شأن روسيا تستند إلى القيم الأساسية للأسرة والقيم والتقاليد.

واعتبر البطريرك كيريل أن "تقديس الاستهلاك، وتدمير مؤسسة الأسرة التقليدية هي قائمة غير كاملة لكل المآسي التي تغرزها القيم الغربية المزعومة". وقال: "هذا الخطر لا يهدد روسيا أو البلدان الإفريقية. وعلى الرغم من الضغوط الشديدة فأغلبية الدول الإفريقية ترفض تشريع زواج المثليين والقتل الرحيم وغيرها من الخطايا".

وأضاف البطريرك كيريل: "أنا على يقين أن روسيا وإفريقيا بإمكانهما أن تعرضا على العالم العلاقات النزيهة والعادلة بين الشعوب، إلا أن بعض الدول الغربية لا زالت متأثرة بماضيها الاستعماري، ولا زالت تفكر بهذه العقلية".

ولفت البطريرك كيريل إلى أنه "لا يزال بعض المسيحيين يتعرضون للملاحقات، ويتم تمويل تلك الفتن ممن يتبعون سياسة: فرق تسد"، مشيرا إلى أنه "يعيش في بلادنا أكثر من 100 قومية، نعيش جنبا إلى جنب بجميع معتقداتنا وقومياتنا، نتشاور فيما بيننا"، ومشددا على أن "الكنيسة الأرثوذكسية تدرك مسؤوليتها عن مصائر الشعوب، وتبذل قصارى جهدها للتعايش السلمي ما بين البشر".

وقال البطريرك كيريل خلال كلمته أمام القمة إنه "بعد هجرة اللاجئين من بلادنا بداية القرن الماضي فتحنا عددا من الكنائس في إفريقيا في تونس والجزائر والمغرب في العشرينيات من القرن الماضي"، لافتا إلى أنه "زار 18 دولة إفريقية، والتقى نيلسون مانديلا الذي طلب منه أن ينقل لسلطات الاتحاد السوفيتي جزيل شكره على الدعم بكل ما يلزم للنضال ضد نظام الفصل العنصري".

وفي الشأن الكنسي، قال البطريرك كيريل إنه "في عام 2019 اعترف رئيس الكنيسة اليونانية وبضغوط خارجية، بالمؤسسة الانشقاقية في أوكرانيا وعمل على بؤرة انشقاق، وبالتالي قررنا تنظيم حياة الكنائس الأرثوذكسية في إفريقيا"، لافتا إلى أن "هناك سكان محليون يعتنقون الأرثوذكسية، لهذا افتتحنا الأبرشية الإفريقية التي تقوم بمشاريع كثيرة، لا سيما الخاصة بترجمة عدد من الكتب إلى اللغات المحلية".

المصدر: RT