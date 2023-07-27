بوتين يؤكد أهمية توسيع الرحلات الجوية المباشرة مع الدول الإفريقية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية توسيع الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والدول الإفريقية، وعلى أهمية ضمان ربط أوسع مع إفريقيا عن طريق الرحلات الجوية المباشرة.

وقال بوتين في الجلسة العامة للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني روسيا وإفريقيا: "نحن نعتبر أنه من المهم للغاية ضمان تغطية أوسع للقارة الإفريقية من خلال الرحلات الجوية المباشرة، والمشاركة في تطوير شبكة السكك الحديدية الإفريقية. هذه هي المهام العاجلة التي ندعو أصدقاءنا الأفارقة للعمل معا من أجل تحقيقها".

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ويشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي