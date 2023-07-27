بيسكوف يكشف أهم بنود خطاب بوتين في خطابه بالمنتدى الروسي الإفريقي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيركز في خطابه أمام المشاركين في المنتدى الروسي- الإفريقي على إيجاد سبل للتعاون في العالم المتغير بسرعة.

ولم يخض بيسكوف في تفاصيل خطاب الرئيس بوتين، وبرر ذلك بأن الرئيس الروسي سيلقي خطابه بعد ساعة ونصف الساعة.

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وأضاف بيسكوف: "طبعا، نحن نتحدث عن القارة الإفريقية، القارة التي تلعب دورا متزايد الأهمية في الشؤون الدولية، وهي القارة التي تتمتع بإمكانيات هائلة من حيث الاقتصاد والاستثمار وفي جميع مجالات التعاون الأخرى. هذه القارة مستعدة للتعاون معنا وتبحث عن طرق للتفاعل في هذا العالم سريع التغير".

اليوم سيحضر الرئيس بوتين، الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، وسيواصل كذلك عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة وممثلي الدول الإفريقية الذين وصلوا إلى بطرسبورغ. وفي المساء، سيقام حفل استقبال رسمي للضيوف الكرام باسم رئيس الدولة الروسية.

ويشار إلى أن فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثانية، وكذلك المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي – الإفريقي، تجري في يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي