رئيس الكاميرون يصل إلى بطرسبورغ لحضور قمة روسيا إفريقيا

وصل وفد رفيع المستوى من الكاميرون برئاسة رئيس البلاد بول بيا إلى مدينة بطرسبرغ الروسية للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية التي تنطلق اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة "تاس".

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وهبطت طائرة الرئيس الكامروني الذي ترافقه في الرحلة زوجته شنتال، في مطار "بولكوفو" ببطرسبورغ صباح اليوم.

وعشية القمة، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم عقد اجتماعات منفصلة مع كل زعيم أفريقي وصل لحضور القمة، بينهم رئيس الكاميرون.

في وقت سابق، صرح جاستين تانغا بيانغ، المستشار الثاني بسفارة الكاميرون في موسكو، بأن بلاده تعتبر تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا، والتي تم توقيعها في أبريل 2022، أمرا إيجابيا.

وتعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في معرض "إكسبو" في سان بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو، بالتوازي مع فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني بين الجانبين.

المصدر: "تاس"