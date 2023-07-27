بوغدانوف: محاولات الغرب لعرقلة القمة الروسية الإفريقية باءت بالفشل

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في حديث لمراسل "تاس"، إن كل محاولات الدول الغربية لعرقلة عقد القمة الروسية- الإفريقية الثانية في بطرسبورغ، باءت بالفشل.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا: "لقد فشلت كل هذه المحاولات بشكل قاطع".

إقرأ المزيد

وشدد نائب الوزير، على أن عدد المشاركين في هذه القمة ليس أقل من القمة الأولى - حوالي 20 شخصية من المقام الأول، وهناك عدد كبير فعلا من المقام الثاني.

وتابع بوغدانوف: "نحن لا نفرض أي شيء على أي أحد. وعلى عكس الغرب، نحن نحترم المساواة في السيادة بين الدول، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

كما قال نائب الوزير: "يتذكر الأصدقاء الأفارقة مساعدتنا خلال نيلهم الاستقلال وإقامة الدولة. والوضع الحالي لعلاقاتنا هو عمل حقيقي يقوم على مبادئ المعاملة بالمثل والحوار المتكافئ".

ويشار إلى أن القمة الروسية - الإفريقية الثانية تعقد في معرض إكسبو في بطرسبورغ في يومي 27 و 28 يوليو، وبشكل متواز معها يقام منتدى اقتصادي وإنساني.

وسيكون شعار الفعالية، كما وفي المرة السابقة: "من أجل السلام والأمن والتنمية".

المصدر: تاس