أنقرة الوجهة الأولى لوزير الخارجية الصيني عقب إعادة تعيينه.. تصريحات مهمة ولقاء مع أردوغان

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقاء مع نظيره التركي هاكان فيدان إن بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع أنقرة في المنظمات متعددة الأطراف.

وأضاف وانغ يي الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني: "الصين على استعداد لتعزيز التعاون والتنسيق مع تركيا في إطار المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون، للتعبير بشكل مشترك عن رأي بلدان الأسواق الناشئة ودعم التعددية القطبية الحقيقية والحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج العالمية وسلاسل التوريد".

كما أعرب الوزير الصيني، عن استعداد بلاده للعمل مع تركيا "لتحقيق المزيد من الاستقرار في عالم يسوده الفوضى".

يوم أمس الأربعاء، بحث الوزير الصيني مع نظيره التركي في أنقرة الأزمة الأوكرانية.

كما اجتمع وانغ يي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في أول زيارة خارجية للوزير الصيني منذ تعيينه.

المصدر: نوفوستي