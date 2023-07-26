الرئاسة المصرية تصدر بيانا حول لقاء بوتين والسيسي

أصدرت الرئاسة المصرية بيانا حول لقاء الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في "قصر قسطنطين" بمدينة بطرسبورغ الروسية.

وأعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الروسي "رحب بزيارة الرئيس المصري إلى روسيا، مشيدا بدوره الهام في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الإفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019، التي هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة".

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ووفقا للبيان، فقد أشار الرئيس بوتين إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع نظيره المصري بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف فهمي أن الرئيس المصري أعرب عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات، الذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2018، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

كما أكد السيسي على أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الإفريقية لصالح الشعوب الإفريقية بالمقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الإفريقية، معربا في هذا الصدد عن استعداد مصر لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثلاثي بين البلدين في القارة الإفريقية.

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وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروعا محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية إلى جانب التعاون فى مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذا على صعيد التعاون المشترك فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وعلى جانب آخر، استعرض الرئيسان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية، حيث توافقت الرؤى على دفع الجهود من أجل استعادة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها وحقوق شعوبها المشروعة.

كما قام الرئيس بوتين بإحاطة نظيره المصري بمستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد السيسي على دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها تسريع تسوية الأزمة سياسيا، بشكل سلمي من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم، خاصة الدول النامية والإفريقية، فضلا عن الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

المصدر: RT