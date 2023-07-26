البيت الأبيض يرفض التعليق على التهم الموجهة لهانتر بايدن بالتهرب الضريبي

رفضت المتحدثة باسم البيض الأبيض، كارين جان بيير، التعليق على التهم الموجهة لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.

وقالت جان بيير في إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء، إن "هانتر بايدن مواطن عادي، وهذا شأنه الخاص"، كما كررت أن بايدن والسيدة الأولى يدعمانه في جهوده لتغيير حياته، بصفتهما والديه.

وأضافت: "تمت معالجة هذه المسألة بشكل مستقل، وكما تعلمون جميعا، تم إجراء التحقيق من قبل مدعّ عام تم تعيينه من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب".

وأشارت إلى أنه في حال كانت هنالك أي أسئلة إضافية، فمن الأصح توجيهها إلى وزارة العدل أو ممثلي هانتر بايدن.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، دفع هانتر بايدن أمام محكمة ديلاوير بأنه غير مذنب بالتهرب الضريبي والحيازة غير القانونية للأسلحة.

ووفقا لتقارير إعلامية، رفضت المحكمة أولا الصفقة التي تم التوصل إليها في وقت سابق بين ممثلي بايدن ومكتب المدعي العام، ثم أصبح معروفا أنها ستتم، لكن بشروط محدثة، كما لا يوجد حتى الآن فهم دقيق لشروطه وعواقبه على المتهم.

المصدر: نوفوستي