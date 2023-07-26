تركيا: تحييد 119 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في شهرين

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن قوات بلاده حيدت خلال الشهرين الماضيين 119 عنصرا منتميا لحزب العمال الكردستاني.

وفي مقابلة تلفزيونية، أشار يرلي قايا إلى أن قوات بلاده ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية، قائلا إن "بي كي كي الإرهابي أوشك على الانهيار بشكل كامل".

وتطرق يرلي قايا إلى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا إن "قوات الأمن التركية اعتقلت خلال آخر شهرين، 290 شخصا بتهمة الانتماء للتنظيم، كما أن السلطات التركية تعمل على مكافحة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية".

وعلق المتحدث على وضع اللاجئين والمهاجرين في تركيا بالقول: "يوجد حاليا في تركيا 4 ملايين و888 ألفا و286 مهاجرا نظاميا، بينهم 3 ملايين و325 ألفا و14 سوريا ممن يخضعون لقانون الحماية المؤقتة"، لافتا إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم خلال الشهرين الماضيين بلغ 16 ألفا و18.

وأفاد المصدر نفسه بمنع منح إذن الإقامة للأجانب في المناطق التي يتجاوز فيها عددهم 20% من سكان المنطقة الأصليين، مردفا: "نتيجة الخدمات التي وفرناها للشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن".

واستطرد: "عدد سكان مدينة جرابلس بشمال سوريا، بلغ مئات الآلاف بسبب العودة الطوعية الناجمة عن الخدمات التي نقدمها هناك".

المصدر: "الأناضول"