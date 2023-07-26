الصين تدعو إلى عدم استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا

أعلن نائب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، غنغ شوانغ، أن بكين تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا.

وقال شوانغ: "يجب على الدول الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والامتناع عن شن هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية ومواقع التراث الثقافي، والاستخدام غير المسؤول للذخائر العنقودية ونقلها".

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وأشار إلى أن بكين تؤيد الحوار والمفاوضات من أجل تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "الأزمة الحالية في أوكرانيا لها آثار جانبية، ونتائجها آخذة في الازدياد. المخرج الرئيسي هو التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضية الأوكرانية. الوسائل العسكرية ليست بديلا عن ذلك، والحوار والمفاوضات هي الخيار الصحيح".

وأعرب شوانغ عن أمله في أن تبدأ مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأردف: "ندعو المجتمع الدولي إلى خلق الأجواء والظروف اللازمة لذلك".

المصدر: تاس