زيلينسكي يسعى لتمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا 90 يوما إضافيا

قدم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مشاريع قوانين إلى البرلمان الأوكراني "الرادا" تنص على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية في البلاد.

وظهرت مشاريع القوانين المقترحة من قبل زيلينسكي على موقع البرلمان اليوم الأربعاء، إلا أنها لم ترفق بأي إيضاحات حتى اللحظة.

ووفقا للنائب في البرلمان الأوكراني عن حزب "غولوس"، ياروسلاف جيليزنياك، فمن المرجح أن يتم تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية في أوكرانيا مدة 90 يوما إضافية حتى 15 نوفمبر القادم.

وبدأ العمل بالأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، حيث مدد البرلمان الأوكراني العمل بها في 22 مايو مدة 90 يوما، ثم تم تمديدها عدة مرات أخرى، كان آخرها في شهر مايو، كما مددت حالة الطوارئ والتجنيد العسكري حتى 18 أغسطس.

المصدر: نوفوستي