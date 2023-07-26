أردوغان.. انقسام الفلسطينيين يخدم الأطراف الساعية لتقويض السلام

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني وتضامنه، معتبرا أن الانقسام بين الفلسطينيين يخدم مصالح الأطراف التي تسعى لتقويض عملية السلام.

وجاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عقب اجتماع ثلاثي ضم أردوغان وعباس وهنية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أعرب عن سعادته لرؤية عباس وهنية في أنقرة، مبينا أن فلسطين لها مكانة خاصة في قلوب الشعب التركي.

وأضاف البيان أن أردوغان ترحم خلال اللقاء على أورواح الفلسطينيين الذين قتلوا جراء اعتداءات قوات الأمن الاسرائيلية والمستوطنين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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وجاء في البيان: "أكد الرئيس أردوغان على أهمية وحدة وتضامن الشعب الفلسطيني، وأن الانقسام بين الفلسطينيين يخدم مصالح الأطراف التي تريد تقويض عملية السلام".

وشدد الرئيس أردوغان على رفض بلاده الحصار المفروض على قطاع غزة، لافتا إلى أنه يتابع عن كثب التطورات في القدس الشرقية والمسجد الأقصى.

المصدر: الأناضول