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فرنسا تدين "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر

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فرنسا تدين
Globallookpress
الرئيس الفرنسي ورئيس النيجر
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أعربت فرنسا عن "إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في دولة النيجر، حليفتها الرئيسية في منطقة الساحل، بعدما عمد عناصر الحرس الرئاسي إلى احتجاز الرئيس محمد بازوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا قلقة من الأحداث الراهنة في النيجر، وتتابع بانتباه تطور الوضع".

وأعلنت مصادر في رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه بداخله.

وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم، وأنه جاهز لمهاجمتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بازوم انتخب رئيسا في عام 2021، حيث يعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.

المصدر: أ ف ب

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