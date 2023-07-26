طهران: لن نتنازل عن حصة إيران من نهر هيرمند على الإطلاق

أكد وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، أن حصة إيران من نهر هيرمند الحدودي مع أفغانستان حق بديهي بإقرار القانون الدولي، مشددا أن طهران لن تتراجع عن هذا الحق على الإطلاق.

وفي تصريحات لوكالة "إرنا"، قال محرابيان: "لا يقنعنا فقط اعتراف الطرف الأفغاني بحصة إيران من نهر هيرمند، وإنما يتعين عليه أن يفرج بالفعل عن هذه المياه وفقا للاتفاق الموقع بهذا الخصوص".

وشدد الوزير على أن وزارة الطاقة بجمهورية إيران الإسلامية تتابع هذا الملف بجدية.

كما أعرب عن ارتياحه لدور وزارة الخارجية الإيرانية في متابعة استيفاء حصة إيران من نهر هيرمند الحدودي، متطلعا إلى الإفراج عن حق البلاد من هذه المياه عاجلا.

المصدر: "إرنا"