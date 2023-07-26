بعثة روسيا: مشروع قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يتعارض مع دستور كييف نفسه

أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن مشروع قانون حظر الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، الذي يعتزم برلمان كييف النظر فيه في 27 يوليو، يتعارض مع دستور أوكرانيا نفسها.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي: "نناشد هنا المجتمع الدولي بأسره وجميع القادة الروحيين للدفاع عن الأسقف بافيل".

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وأشار بوليانسكي إلى أن كييف تقوم بحملة لتدمير الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية.

وأضاف أن نقل دير كييف بيتشيرسكايا لافرا التابع للكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية يعتبر مشروعا انشقاقيا، ترفضه غالبية الأرثوذكس في أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن عدم تنديد واشنطن باضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، دليل على دعمها الضمني لتصرفات النظام الأوكراني.

وأشارت إلى أنه على مدار السنة الماضية، نظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

المصدر: تاس