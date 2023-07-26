 
مباشر

"هايل زيلينسكي"!.. إعلان ألماني ساخر يصور جنود الناتو يسرقون منزل عائلة ألمانية لدعم كييف (فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vr65

تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لإعلان اجتماعي قيل إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" نشره، يتحدث عن المساعدات التي يقدمها "الناتو" لنظام كيف، بسطوه على الألمان في بيوتهم.

ويظهر في الفيديو جنود حلف "الناتو" وهم يقتحمون منزل أسرة ألمانية ويسلبونها كل شيء لديها، حتى أنهم أخذوا أقراط الزوجة من أذنيها، واستولوا على حصالة الطفل الصغير، لتقديمها مساعدة لأوكرانيا.

وقام الجنود بتعليق صورة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على الجدار، وأجبروا العائلة على تقديم التحية له على الطريقة النازية، مرددين عبارة "هايل زيلينسكي!".

وفي ختام الفيديو تم التذكير بأن برلين صرفت 22 مليار يورو على دعم قوات كييف منذ بداية 2022.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا