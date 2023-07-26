"هايل زيلينسكي"!.. إعلان ألماني ساخر يصور جنود الناتو يسرقون منزل عائلة ألمانية لدعم كييف (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لإعلان اجتماعي قيل إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" نشره، يتحدث عن المساعدات التي يقدمها "الناتو" لنظام كيف، بسطوه على الألمان في بيوتهم.

ويظهر في الفيديو جنود حلف "الناتو" وهم يقتحمون منزل أسرة ألمانية ويسلبونها كل شيء لديها، حتى أنهم أخذوا أقراط الزوجة من أذنيها، واستولوا على حصالة الطفل الصغير، لتقديمها مساعدة لأوكرانيا.

a “social” advertisement about helping the Kiev regime was shot in Germany



They write that the authors of the video are members of the Alternative for Germany party. In the video, NATO soldiers take everything from the Germans to help Ukraine. pic.twitter.com/RCs9LLOEyK — Spriter Team (@SpriterTeam) July 26, 2023

وقام الجنود بتعليق صورة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على الجدار، وأجبروا العائلة على تقديم التحية له على الطريقة النازية، مرددين عبارة "هايل زيلينسكي!".

وفي ختام الفيديو تم التذكير بأن برلين صرفت 22 مليار يورو على دعم قوات كييف منذ بداية 2022.

المصدر: RT