دمشق: تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم وتفتقدان لأي مشروعية لتلاوة العظات في حقوق الإنسان

اعتبرت دمشق اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل تحركهما إزاء سوريا أنه ليس مستغربا، وأكدت أن البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب.

ولفت المصدر الرسمي في وزارة الخارجية السورية: إلى أنه "ليس مستغربا اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية بتأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية، لأن هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به".

ولفت المصدر إلى أن "البيان الكندي الهولندي شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية التي مارست أبشع أنواع القتل، وهذه حقيقة مثبتة وأثارت فضيحة مدوية لدى الأوساط السياسية الهولندية".

وشدد المصدر على أن "تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، بالتالي فإن هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري".

وكانت كندا وهولندا رفعتا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في يونيو الماضي "لمحاسبة الحكومة السورية على انتهاكاتها لاتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرتها الأمم المتحدة".

المصدر: سانا