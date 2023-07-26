غداة إعفاء الوزير تشين غانغ من منصبه.. بكين تؤكد أن دبلوماسيتها تمضي بثبات

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن دبلوماسيتها "تمضي بثبات" غداة إعفاء الوزير تشين غانغ من منصبه، ممتنعة عن الإدلاء بأي تعليق إضافي حول هذه الخطوة.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحافي: "كل النشاطات الدبلوماسية للصين تمضي بثبات".

وردا على سؤال بشأن إعفاء تشين، اكتفت بالقول "في ما يتعلق بهذا السؤال، سبق لشينخوا (الوكالة الرسمية) أن نشرت المعلومات. أحيلكم عليها".

وكان تشين غانغ قد شغل منصب وزير الخارجية منذ ديسمبر 2022، إلا أنه لم يظهر علنا خلال الشهر الماضي، ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على مكانه أو حالته الصحية.

وسربت وسائل إعلام غربية أنباء عن علاقة مزعومة للوزير خارج إطار العلاقة الزوجية، مع صحفية من إحدى القنوات التلفزيونية الصينية.

المصدر: أ ف ب+ نوفستي