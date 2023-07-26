شويغو يضع إكليلا من الزهور عند نصب الجندي السوفيتي في بيونغ يانغ (فيديو)

وضع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إكليلا من الزهور أمام نصب التحرير في بيونغ يانغ، الذي يخلّد ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا في معارك تحرير كوريا الشمالية.

وأقيم نصب التحرير في بيونغ يانغ في 15 أغسطس 1946 تخليدا للجنود السوفيت الذين ضحوا بأرواحهم في معارك تحرير كوريا الشمالية عام 1945.

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والنصب التذكاري شاهد من الغرانيت يبلغ ارتفاعه 30 مترا تتوجه النجمة الحمراء، رمز الجيش السوفيتي، وبعده الروسي.

ويقع على أحد أعلى التلال وسط بيونغ يانغ، بإطلالة بانورامية على المدينة بأكملها.

كما وضع شويغو إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري الشهير لكيم غيل سونغ وكيم جونغ على مرتفع مانسو وسط بيونغ يانغ.

ويزور شويغو بيونغ يانغ على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في الفترة من 25-27 يوليو الجاري، لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953 بدعم أساسي من موسكو.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية، وتمثل خطوة هامة في تطور التعاون بين البلدين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية