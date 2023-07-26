استطلاع يكشف تزايد عدد الأمريكين الذي يبررون القوة لإعادة ترامب للسلطة

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث "جامعة شيكاغو" عن تزايد عدد الأمريكيين الذين يعتبرون أن استخدام القوة لإعادة الرئيس السابق دونالد ترامب للسطلة، مبرر.

وقالت صحيفة "The Hill" استنادا إلى نتائج الاستطلاع، أن "7% من الأمريكيين في الفترة ما بين 6 أبريل و 26 يونيو اشتركوا في الرأي الذي يرى أن "استخدام العنف مبرر لاستعادة رئاسة دونالد ترامب"، وأيد 4.5% من الذين شملهم الاستطلاع هذه الفكرة العام الماضي.

ووفقا لمعهد أبحاث، فإن الحديث يدور عن زيادة عدد مؤيدي استخدام القوة من 12 مليون إلى 18 مليون أمريكي بالغ.

وأشار المشرفون على الاستطلاع إلى أن التغيير في المؤشرات يرجع إلى حقيقة أن ترامب قد وجهت إليه 37 تهمة في أوائل يونيو، بما في ذلك الحيازة غير القانونية لوثائق سرية تتعلق بالأمن القومي.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 22 إلى 26 يونيو الماضي، وشارك فيه 3543 شخصا.

المصدر: the Hill