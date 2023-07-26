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طيران الإطفاء الروسي ألقى 800 طن من المياه على حرائق كيمير في تركيا (فيديو)

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طيران الإطفاء الروسي ألقى 800 طن من المياه على حرائق كيمير في تركيا (فيديو)
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرتين روسيتيتن Be-200 مشاركتين بإخماد حرائق الغابات في تركيا، رشّتا أكثر من 800 طن من الماء لإخماد حريق الغابات قرب كيمير التركية.

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وأكد بيان الطوارئ أن الطائرات الروسية تساعد بإطفاء حريق في منطقة منتجع أنطاليا.

ولفت البيان إلى أن المهمة الرئيسية للطائرات الروسية المشاركة حماية الفنادق ومرافق البنية التحتية الأخرى على ساحل تركيا من الحرائق.

وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن طائرتين من طراز Be-200ChS تساعدان في إخماد حرائق الغابات في تركيا حيث يعمل الطيارون في مناطق جبلية وعرة في درجات حرارة عالية.

واجتاح الحريق منطقة جبلية في كيمير مساء الاثنين، وتشارك في إطفائه ما لا يقل عن 11 طائرة و22 مروحية و25 ألف رجال إطفاء.

المصدر: نوفوستي

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