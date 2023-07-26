العثور على جثتي طفلين قضيا في الفيضانات في نوفا سكوشا الكندية والبحث جار عن مراهق

أعلنت السلطات الكندية الثلاثاء العثور على جثتي طفلين كان قد فقد أثرهما بعد فيضانات كبرى في شرق كندا، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى ثلاثة قتلى، في حين لا يزال مراهق في عداد المفقودين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفدرالية سو بلاك "بقلب حزين أعلن أن فرق البحث عثرت على جثة طفل"، مضيفة أن العناصر كانوا قد عثروا الإثنين على جثة طفل آخر.

وكان قد فقد أثر الطفلين السبت خلال فيضانات كبرى ضربت مقاطعة نوفا سكوشا.

وهطل في نوفا سكوشا خلال ساعات قليلة ما يعادل ثلاثة أشهر من الأمطار، ما أدى إلى فيضانات جرفت سيارات وطرقا وجسورا.

وكان الطفلان موجودين داخل سيارة جرفتها المياه، وتمكن ثلاثة ركاب آخرون من الخروج منها. وكان الركاب يحاولون الهرب من منزلهم.

وأوضح متحدث باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية أن "الفيضانات جرفتهم إلى حقل سرعان ما غمرته المياه".

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إلى ذلك، فقد أثر رجل ومراهق كانا في سيارة أخرى في ظروف مماثلة. وعثر على جثة الرجل البالغ 52 عاما الإثنين، فيما المراهق لا يزال في عداد المفقودين.

وسجّلت الوقائع قرب منطقة وست هانتس التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى شمال غرب هاليفاكس، عاصمة هذه المقاطعة الواقعة في الشرق الكندي.

ونوفا سكوشا التي لحقت بها العام الماضي أضرار كبيرة من جراء الإعصار فيونا ومن جراء حريقي غابات كبيرين في أواخر مايو، شهدت السبت فيضانات قياسية نجمت عن أمطار شديدة الغزارة.

وقال يوم الثلاثاء رئيس حكومة المقاطعة، تيم هيوستن: "أظهرنا أننا قادرون على مواجهة كثير من الأحداث، لكن هذا الأمر لا يقارن"، وذلك في معرض وصفه "مأساة" قال إنها "لا يمكن تصوّرها".

وأشارت في اليوم نفسه بلدية هاليفاكس إلى أن المياه بدأت بالانحسار، لكن بعض الانحاء لا تزال غارقة بالمياه طالبة من السكان مواصلة توخي الحذر.

وأظهرت لقطات لمحطات تلفزة محلية طرقا عدة متضررة بشكل كبير أو غارقة بالمياه وسكانا يحاولون التنقل بصعوبة.

المصدر: فرانس برس