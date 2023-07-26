مصرع 5 أشخاص في حرائق وعواصف عنيفة في إيطاليا

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم في إيطاليا جراء عواصف رعدية عنيفة في شمال البلاد وحرائق في صقلية، في تطورات من شأنها أن تدفع الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضررا.

وكتبت رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني، في حسابها عبر "تويتر": "ببالغ الحزن تلقيت النبأ المأسوي عن حادثتين ناجمتين عن سوء الأحوال الجوية، حيث لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا مصرعها في مخيّم كشفي في بريشيا (شمال) وامرأة في ليسوني (شمال) بسبب سقوط الأشجار".

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وعثر على جثتي شخصين سبعينيين في منزل اجتاحته النيران، كما قضت امرأة تبلغ 88 عاما قرب باليرمو، وفق ما أفادت وسائل إعلام مساء الثلاثاء.

وهبت فجر الثلاثاء رياح عاتية بلغت سرعتها 110 كلم في الساعة وهطلت أمطار غزيرة وزخات من البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار على الطرق.

وقالت شركة النقل العام إن أضرارا جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء، في حين أشار صحافي في وكالة "فرانس برس" إلى انقطاع مؤقت في المياه في المركز التاريخي للمدينة.

وأشار رئيس حكومة منطقة صقلية ريناتو شيفاني إلى أنه يعتزم الطلب من الحكومة المركزية التي ستعقد الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء، إعلان حال الطوارئ في الجزيرة المتوسطية.

المصدر: أ ف ب