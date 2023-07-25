البيت الأبيض: التصريحات حول مساءلة بايدن لن تؤثر على سياسته

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن تصريح رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، حول مساءلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أجل عزله لن يؤثر على سياسته التي ينتهجها.

ورفضت جان بيير "الخوض في التفكير الافتراضي" والتحدث عن "ما يمكن للجمهوريين من مجلس النواب أن يفعلوه أو لا يفعلوه".

إقرأ المزيد

وقالت: "يمكنني التحدث عما ينصب عليه تركيز الرئيس: فهو يركز على أولوياتنا الحقيقية التي تهتم بها العائلات الأمريكية. وينصب تركيزه على العائلات الأمريكية، وهم [الجمهوريون] يستهدفون عائلته".

وأضافت: "يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون، لكننا سنبقى صامدين".

ودعا مكارثي إلى إطلاق إجراءات مساءلة بايدن على خلفية ظهور تقارير حول تورطه ونجله هانتر في جرائم فساد.

ويأتي ذلك على خلفية ظهور عدد من التقارير الإعلامية حول التورط المحتمل لنجل الرئيس بايدن، هانتر، في الفساد ومشاركة جو بايدن في بعض أعماله.

المصدر: نوفوستي