أظهرت لقطات مصورة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة على محور خيرسون، مشاهد تدمير مركز اتصالات تابع للقوات الأوكرانية.

ويظهر مقطع الفيديو استهداف مركز اتصالات، حيث كان يتمركز وسط عدد من المنازل، في حين استعرت النيران في عربة الاتصالات المركزية بعد الضربة الدقيقة لمسيرة "لانسيت"، ليهرع الجنود الأوكرانيون لإخمادها.

وفي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ في عدة حالات عن تحييد مجموعات صغيرة من القوات الأوكرانية عند محاولتها قطع نهر دنيبر في اتجاهات مختلفة من خط التماس في مقاطعة خيرسون.

وفي يوم واحد فقط في 21 يوليو، أحبطت القوات الروسية محاولتين من هذا القبيل، حيث دمرت فيهما خمسة قوارب وقضت على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن تحييد 40 جنديا أوكرانيا، والقضاء على مركبتين ومنظومتي مدفعية من طراز M777.

المصدر: RT