انقطاع التيار الكهربائي في "ناسا" يوقف الاتصال بالمحطة الفضائية وأنظمة اتصالات روسية تنقذ الموقف

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بوكالة "ناسا" في تعطل الاتصال بين مركز التحكم في البعثة ومحطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء.

وتعذر على (مركز التحكم بالمهمات الفضائية) إرسال أوامر إلى المحطة والتحدث مع رواد الفضاء السبعة الموجودين في المدار، حيث حدث انقطاع التيار الكهربائي بينما كانت أعمال التحديث جارية في المبنى في مركز "جونسون" للفضاء في هيوستن.

وقال مدير برنامج محطة الفضاء، جويل مونتلبانو، إن رواد الفضاء أو المحطة لم يتعرضوا لأي خطر على الإطلاق، مضيفا أن أنظمة التحكم الاحتياطية تولت العمل في غضون 90 دقيقة.

وتم إخطار الطاقم بالمشكلة من خلال أنظمة الاتصالات الروسية، في غضون 20 دقيقة من الانقطاع.

وهذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها "ناسا" إلى تشغيل أنظمة الدعم الاحتياطي هذه للتحكم، بحسب مونتيلبانو.

وقال إن "ناسا" تأمل في حل المشكلة والعودة إلى العمليات الطبيعية بنهاية اليوم.

وتحتفظ وكالة "ناسا" بمركز تحكم احتياطي على بعد أميال من هيوستن في حالة حدوث إعصار أو كارثة أخرى تتطلب عمليات الإجلاء.

المصدر: "أسوشيتد برس"