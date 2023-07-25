تركيا تدين بشدة الاعتداءات على القرآن الكريم في كوبنهاغن

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم التي جرت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقالت الخارجية في بيانها: "ندين بشدة الاعتداءات المتكررة على قرآننا الكريم في كوبنهاغن، والتي نفذت إحداها أمام مبنى سفارتنا".

وأحرق متطرفون المصاحف أمام سفارتي تركيا ومصر في كوبنهاغن، في اعتداءات على المقدسات الإسلامية تكررت خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة الدانماركية.

المصدر: الأناضول