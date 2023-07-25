صحيفة بريطانية تنسب انتصارات الجيش الروسي لأوكرانيا وقراؤها يفضحونها (صور+ فيديو)

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية لقطات لتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد 2A6" زاعمة أنها لتدمير دبابة روسية في منطقة زابوروجيه.

ويُظهر الفيديو بوضوح مسيرة "لانسيت 3" الانتحارية الروسية وهي تدمر الدبابة، مع علامات نظام التوجيه المميزة لهذه الطائرة الروسية، بالإضافة إلى أجنحتها على شكل X، حيث يمكن من خلال الفيديو التعرف على المنتج بشكل واضح في أي مقطع فيديو.

وسخر مستخدمو الانترنت من صحفيي "ذا صن" لقلة كفاءتهم، فقال أحدهم: "الروس أصبح لديهم ليوبارد، والأوكرانيون لديهم لانسيت؟ بدون تقارير "ذا صن" ما كنا لنعرف هذا أبدا. شكرا لكم".

وأضاف آخر: "هذه ليوبارد 2A6، تم تحويلها إلى قطع مدمرة بواسطة مسيّرة انتحارية صغيرة، لم أتخيل أن الدبابة الحديثة قد تصبح قطعا بواسطة مسيّرة صغيرة!".

وأصبحت مسيّرة "لانسيت" الانتحارية الروسية، كابوسا للقوات الأوكرانية، حيث سبق أن اشتكى الجنود الأوكرانيون من تحول "لانسيت" إلى مصدر رعب حقيقي لهم.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن جندي أوكراني قوله: "بالنسبة لنا، هذه مشكلة كبيرة جدا"، وأضاف أنه "من الصعب إسقاط هذه الطائرات المسيرة لأنها تبدو مثل القنابل الموجهة أكثر من كونها طائرات مسيرة".

وأشار جندي آخر من القوات الأوكرانية إلى أنه يمكن اكتشاف اقتراب هذه الطائرات المسيرة فقط قبل فترة قصيرة من الوقت، "عادة 15 ثانية"، مثلما أكد.

وأفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية في وقت سابق، بأن طائرات "لانسيت" الروسية المسيرة تمثل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لقوات نظام كييف، حيث نقلت أن "لانسيت دمرت مؤخرا مدفعا فرنسيا ذاتي الحركة من طراز CAESAR، تم تسليمه إلى أوكرانيا، كما تعرض مدفع "هاوتزر" العملاق لضربة مباشرة من مسيرة حولته إلى قطع خردة".

وأشاد الخبراء بقدرات المسيرات الروسية، مؤكدين أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

واعتبرت الصحيفة أن "الرؤوس الحربية للطائرات الانتحارية"، كما يطلق عليها، تنفجر عند الاصطدام فضلا عن أنها أقل تكلفة بكثير من الصواريخ المجنحة أو الباليستية.

المصدر: RT