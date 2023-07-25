الإكوادور.. مقتل 18 سجينا في مواجهات داخل سجن غواياكيل

ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف سجناء سجن غواياكيل غرب الإكوادور، اليوم الثلاثاء، إلى 18 شخصا.

وأعلن مكتب المدعي العام عبر حسابه في "تويتر" أن حصيلة المواجهات بين العصابات في سجن في غواياكيل التي اندلعت منذ السبت الماضي، ارتفعت إلى 18 قتيلا في صفوف السجناء، كما أصب 11 شخصا بينهم شرطي.

وأشارالمكتب إلى أن المواجهات بين السجناء، دفعت الدولة إلى إرسال 2700 جندي وشرطي لاقتحام السجن في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك للسيطرة على الوضع.

وفي ذات السياق أكد القائد العام للقوات المسلحة، الجنرال نيلسون بروانيو، أن "مهمة قوات الدعم الحالية هي إعادة النظام في مركز الاحتجاز "السجن" لحماية حياة وصحة وسلامة الأشخاص المحرومين من حريتهم".

وذكرت القيادة المشتركة للقوات المسلحة في بيان أن الأمر يتعلق "بمراقبة الأسلحة والذخائر والمتفجرات".

المصدر: أ ف ب