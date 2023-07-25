لافروف: هناك خطة لعقد قمة ثلاثية لروسيا وأرمينيا وأذربيجان هذا العام

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن خطة لعقد قمة ثلاثية لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان هذا العام.

وقال لافروف في ختام اجتماعه بنظيريه الأرميني والأذربيجاني، اليوم الثلاثاء: "سنواصل العمل الحثيث للتحضير للقاءات التالية، وتوجد هناك خطط لعقد قمة جديدة لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا هذا العام".

وأعرب الوزير الروسي عن أمله بأن "تعطي مناقشات اليوم زخما إيجابيا لعملية التفاوض. وأقرب نتيجة مما نراه اليوم هي التوصل إلى اتفاق ضمن فريق العمل الثلاثي الذي يترأسه نواب رؤساء الوزراء، الذين يقومون بتنسيق المسائل المحددة حول إزالة العقبات أمام المواصلات والنقل في المنطقة".

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وأشار إلى أن روسيا اقترحت كذلك إطلاق الحوار الثلاثي على مستوى البرلمانيين واستئناف الحوار بين ممثلي المجتمع المدني والخبراء والباحثين السياسيين.

وأضاف: "نأمل في استمرار عملية التفاوض. ونفهم اهتمام الجانبي الأرميني والأذربيجاني بالوسطاء الآخرين، وليس فقط روسيا. ونرحب برغبة أولئك الذين يهتمون فعلا بمساعدة باكو ويريفان في التوصل إلى اتفاقات، ومن يعملون بهذا الاتجاه مثلما نعمل نحن".

وأكد أنه "يجب ألا تكون هناك محاولات لفرض أي اتفاقات بشكل مفتعل... انطلاقا من الاعتبارات الجيوسياسية والسياسية الداخلية".

المصدر: نوفوستي