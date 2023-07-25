واشنطن تمنح كييف مساعدات عسكرية جديدة بـ400 مليون دولار

أعلن البنتاغون عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تقارب 400 مليون دولار، حيث تشمل صواريخ لأنظمة NASAMS وHIMARS و"باتريوت".

وأشار البنتاغون في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن حزمة المساعدات تضم أيضا صواريخ "ستينغر" وذخيرة للمدفعية.

وتعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بدفعة جديدة من أنظمة "جافيلين" المضادة للدبابات وصواريخ "هيدرا 70"، فضلا عن 32 مدرعة من نوع "سترايكر" وطائرات مسيرة من نوع "هورنيت".

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وشملت حزمة المساعدات أيضا أجهزة الرؤية الليلية وقطع الغيار وأجهزة كشف الحرارة والذخيرة للأسلحة النارية.

ويذكر أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، تجاوزت 35 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي