أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 140 مقاتلا في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال اليوم.

وقال: "في اتجاه جنوب دونيتسك، نجحت الضربات التي نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي، ونيران المدفعية من مجموعة الشمال في صد 4 هجمات للعدو في منطقة قرية ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال يوم واحد".

وفي منطقة بلدة نوفويفانوفكا، ومنطقة زابوروجيه، أدت الإجراءات النشطة للوحدات والآليات التابعة للواء الدفاع الإقليمي رقم 110. في اتجاه زابوروجيه، والضربات التي نفذتها العمليات التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية، إلى إلحاق الهزيمة بوحدات من الألوية الميكانيكية 33 و47، واللواء 35 من مشاة البحرية التابعة للقوات الأوكرانية".

وأضاف كوناشينكوف أنه تم إيقاف أنشطة ثلاث مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع في منطقة دوروجنيانكا في مقاطعة زابوروجيه.

وأوضح أن "خسائر العدو في كلا الاتجاهين بلغت 140 جنديا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة ومركبتين ومدفعية M777 أمريكية الصنع ومدافع هاوتزر FH70 بريطانية الصنع ومدفعان D-20 ومدافع غياسينت-إس".

يتبع..