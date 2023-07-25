الدفاع الروسية تعلن تنفيذ هجوم مضاد ناجح وتحرير بلدة على محور كراسني ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ لواء البنادق الآلي الخامس عشر، عمليات هجوم مضاد ناجحة على محور كراسني ليمان، حيث تم تحرير بلدة سيرغيفكا.

وقالت الوزارة: "في سياق عمليات هجوم مضاد ناجحة، حررت وحدات من اللواء الخامس عشر للبنادق الآلية بقيادة المقدم بويلوف بلدة سيرغيفكا على محور كراسني ليمان".

وأشارت الوزارة إلى أن التقدم الإجمالي للقوات الروسية بلغ ما يصل إلى 4 كلم على طول الجبهة، وما يصل إلى كيلومترين في عمق التشكيلات القتالية للعدو.

وأضافت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 190 جنديا، فيما دُمر مستودعان للذخيرة.

وفي منطقة حقول سيريبريانسكي، صدت وحدات من فوج الهجوم الجوي 234 بقيادة العقيد فاسيليف هجوم العدو وألحقت به هزيمة ساحقة، فيما نفذت هجوما مضادا من خلال العمل بكفاءة وانسجام، حيث تقدمت القوات الروسية مسافة​ كيلومتر ونصف في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT