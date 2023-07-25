استمرار جهود فرق الإطفاء في اليونان وتركيا للسيطرة على حرائق الغابات

تواصل فرق الإطفاء في كل من تركيا واليونان جهودها للسيطرة على الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة في عدد من المناطق.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الاثنين، عمليات إخماد الحرائق في جزيرة رودس بأنها "حرب".

وقال ميتسوتاكيس في كلمة ألقاها أمام البرلمان: "نحن في حالة حرب.. سنعيد بناء ما فقدناه ونغطي الأضرار.. حماية الأرواح يجب أن تكون أولويتنا."

وغير بعيد عن غابات اليونان المشتعلة، تكافح فرق الإطفاء التركية باستخدم مختلف المعدات وطائرات الإطفاء السيطرة على نيران الحرائق في مناطق كيش وكيمير وتاشاغيل في ولاية أنطاليا، وكذلك في قرية ساروخانلي في ولاية مانيسا ودولكادير أوغلو في ولاية كهرمان مرعش.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر زحف النيران على مساحات كبيرة من الغابات. وتشارك في أعمال إطفاء الحرائق 24 طائرة و100 مروحية و10 طائرات مسيرة، إضافة إلى 25 ألف رجل الإطفاء.

وتتزامن هذه الحرائق مع ارتفاع في درجات الحرارة لم يتم تسجيلها منذ عقود.

المصدر: وكالات