زاخاروفا: النظام الإستوني تبنى الأيديولوجية النازية

نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالنظام الإستوني وأكدت تبنيه الأيديولوجية النازية، بمنعه سكان مدينة نارفا من الاحتفال بذكرى تحرير الجيش السوفيتي مدينتهم من النازية.

وكتبت على "تليغرام":

"منعت الشرطة الإستونية سكان مدينة نارفا من الاحتفال بذكرى تحرير المدينة من قوات ألمانيا النازية في الـ26 من يوليو الجاري، وذلك لأن النظام الإستوني يتبنى الأيديولوجية النازية. يوم الـ26 من يوليو الذي دحرت فيه النازية القريبة وجدانيا منه، يوم حزين بالنسبة له".

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المصدر: "تليغرام"