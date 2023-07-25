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الكرملين: الغرب حاول بشتى السبل عرقلة القمة الروسية الإفريقية

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الكرملين: الغرب حاول بشتى السبل عرقلة القمة الروسية الإفريقية
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صورة أرشيفية
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كشف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الغرب حاول عرقلة القمة الروسية الإفريقية المزمعة في بطرسبورغ، بممارسة ضغوط غير مسبوقة على الدول الإفريقية.

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وقال: "تعرضت جميع الدول الإفريقية لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة، والسفارات الفرنسية التي لم ولا تغفل حتى يومنا هذا، حيث تحاول البعثات الغربية الأخرى المشاركة بنصيبها في هذه الجهود من أجل منع عقد هذه القمة، وتمثيل الدول الإفريقية فيها".

تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الإفريقية ستنعقد في بطرسبورغ يومي الـ27 والـ28 من يوليو الجاري.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أنه يتم في إطار التحضير للقمة إعداد بيان موسع سيرسم مسارات التعاون بين روسيا والدول الإفريقية ​​لعدة سنوات.

المصدر: نوفوستي

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